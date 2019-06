Madagaskar und Ägypten als Gruppensieger im Achtelfinale

Zum versuchten Suizid in der Ravensburger Innenstadt, bei dem sich ein 32 Jahre alter Mann am Samstagmittag mit Benzin übergossen und selbst angezündet hat, gibt es neue Erkenntnisse. Wie die „Schwäbische Zeitung“ aus gut unterrichteten Kreisen erfahren hat, ist das Motiv relativ eindeutig. Anscheinend liegt es im persönlichen Bereich. Der Mann hatte wohl eine Trennung nicht verkraftet und sah in der Tat aus Liebeskummer offenbar den letzten Ausweg.