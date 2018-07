Münchner „Löwen“ stürzen Augsburg in die Krise

Der TSV 1860 München hat im Derby gegen den FC Augsburg ein Ausrufezeichen gesetzt und den Aufstiegskandidaten endgültig in eine Krise gestürzt. Die „Löwen“ siegten in der 2. Fußball-Bundesliga nicht unverdient in Augsburg mit 2:1 (1:0).

Nach einer erfolgreichen „englischen Woche“ schloss 1860 mit zehn Punkten zum FCA auf. Die blendend in die Saison gestarteten Augsburger warten nun schon seit drei Partien auf einen Sieg. U 21-Nationalspieler Stefan Bell war mit einem fulminanten Kopfballtreffer nach Eckstoß von Benjamin Lauth in der 71. Minute der Matchwinner für 1860. Stefan Aigner hatte die Gäste vor 30 660 Zuschauern in der Impuls Arena in Führung gebracht (38.).

Für den Ausgleich sorgte Ibrahima Traoré mit einem noch von Torjäger Michael Thurk abgefälschten Schuss (46.). In der Schlussphase musste Augsburg nach der Gelb-Roten Karte für Andrew Sinkala (75.) mit zehn Mann auskommen.

Im brisanten Traditionsderby hatten die „Löwen“ Pech, dass nach Aigners Führungstor ein Treffer von Torjäger Djordje Rakic wegen einer angeblichenen Abseitsstellung zu Unrecht nicht anerkannt wurde.