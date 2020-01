München stolpert erneut - Ingolstadt dreht Spiel

Es ist eine Tragödie unvorstellbaren Ausmaßes für alles, was lebt: die verheerenden Brände in Australien. Über eine Milliarde Tiere, schätzen Fachleute, sind schon ums Leben gekommen.

Es grenze an ein Wunder, dass bisher nur rund 25 Menschenleben zu beklagen sind, sagt Myriam Nürnberger. Viele überlebenden Tiere werden in Auffangstationen betreut. Demnächst kuscheln sich rund 90 in Beutel und Nestchen aus Spaichingen.

Wie groß das Ausmaß der Brände und die Folgen für die Natur sind, wird vielen erst langsam bewusst.