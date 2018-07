Müller von Kaiserslautern zurück nach Aue

Kaiserslautern (dpa) - Bundesliga-Aufsteiger 1. FC Kaiserslautern trennt sich von Abwehrspieler Fabian Müller. Der 23-jährige Fußball- Profi kehrt nach kurzem Intermezzo mit zehn Spielen in der 2. Bundesliga für den FCK zum FC Erzgebirge Aue zurück.

Müller hatte für den Zweitliga-Aufsteiger schon von Juli 2007 bis Dezember 2009 in 39 Partien in der 2. Liga und Regionalliga gespielt. Er unterzeichnet in Aue einen Zweijahresvertrag. Über die Ablösemodalitäten vereinbarten die Vereine Stillschweigen, teilte der 1. FC Kaiserslautern mit.