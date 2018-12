Luitz enttäuscht in Alta Badia - Hirscher siegt erneut

Stefan Luitz hat beim Riesenslalom von Alta Badia die vorderen Plätze deutlich verpasst. Der Allgäuer Skirennfahrer landete auf dem enttäuschenden 20. Platz.

Nicht zu schlagen war in den Südtiroler Dolomiten einmal mehr Marcel Hirscher, der auf der Gran-Risa-Piste zum sechsten Mal in Serie triumphierte. Der Olympiasieger aus Österreich verwies die beiden Franzosen Thomas Fanara und Alexis Pinturault mit mehr als zweieinhalb Sekunden Vorsprung auf das Podium. Die anderen deutschen Starter neben Luitz verpassten allesamt das Finale. Routinier Felix Neureuther hatte wegen seiner Verletzung am Daumen auf einen Start verzichtet.

