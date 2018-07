Ludwigsburger Basketballer holen Guard Klein aus Bonn

Basketball-Bundesligist MHP Riesen Ludwigsburg hat den Guard Konstantin Klein verpflichtet. Der 27-Jährige wechselt vom Ligarivalen Telekom Baskets Bonn nach Ludwigsburg, wo er einen Vertrag bis 30. Juni 2020 unterschrieb.

„Ich denke, Konsti passt sehr gut nach Ludwigsburg. Er spielt mit der richtigen Intensität und ist ein tougher Bursche“, sagte Trainer John Patrick. In Bonn spielte der 1,87 Meter große Klein in den vergangenen beiden Jahren, davor war er für den Frankfurter Bundesligisten Fraport Skyliners auf Korbjagd gegangen. Er ist nach Christian von Fintel (Hanau) der zweite Neuzugang in diesem Sommer.

