Ludwigsburg und Oldenburg im Eurocup weiter

Die MHP Riesen Ludwigsburg und die EWE Baskets Oldenburg haben die Zwischenrunde im Basketball-Eurocup erreicht.

Ludwigsburg gewann beim Tabellenschlusslicht Enel Basket Brindisi mit 87:60 (43:32) und ist von einem der ersten vier Plätze in der Gruppe B nicht mehr zu verdrängen. Bester Werfer für die Barockstädter, die sich nach den zwei Niederlagen in Eurocup und Bundesliga gut erholt zeigten, war Jason Boone mit 16 Zählern.

Oldenburg, dass sein Spiel am Dienstag beim französischen Club JSF Nanterre mit 92:83 gewann, profitierte von der Niederlage der Telekom Baskets Bonn bei Dolomiti Trento. Bonn muss sich nach der knappen und unglücklichen 96:98-Niederlage nach Verlängerung vom internationalen Wettbewerb verabschieden. Als Tabellenletzter der Gruppe A haben sie keine Chance mehr auf das Weiterkommen.

Unter Zugzwang stehen am abschließenden Gruppenspieltag ratiopharm Ulm und ALBA Berlin. Ulm verlor daheim gegen Basket Saragossa mit 81:84. Als derzeitiger Vierter in der Gruppe C muss Ulm nächste Woche beim Schlusslicht SLUC Nancy gewinnen, um noch eine Chance auf die Zwischenrunde zu haben. ALBA unterlag in der Gruppe B bei CB Gran Canaria mit 78:83, kann mit einem Sieg gegen Brindisi aus eigener Kraft aber noch den Einzug in die nächste Runde schaffen.