Ludwig/Kozuch früh raus - Nur Borger/Sude im Achtelfinale

Von Schwäbische Zeitung

Burladingens Bürgermeister Harry Ebert will zum 31. Oktober zurücktreten. Die Mitteilung des Bürgermeisters erscheint in der aktuellen Ausgabe des Amtsblattes an diesem Mittwoch. Dort heißt es in einer Anzeige mit einem einzigen dürren Satz: „Harry Ebert wird am 1. November 2019 sein Amt als Bürgermeister der Stadt Burladingen zur Verfügung stellen“.

Das Gerücht vom Rückzug Eberts machte bereits am Dienstag die Runde. Der Bürgermeister selbst gibt sich in der Regel gegenüber den Medien wortkarg.