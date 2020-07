Louisa Lippmann testet Sand: Teilnahme Turnier in Düsseldorf

Hallen-Nationalspielern Louisa Lippmann unternimmt einen Ausflug in den Sand. Die 25 Jahre alte Diagonalangreiferin startet beim Auftakt der Beach-Tour an der Seite von Isabel Schneider.

Lippmann ersetzt beim Turnier in Düsseldorf Victoria Bieneck, die nach einer Verletzung noch im Aufbautraining ist. Für Deutschlands Vorzeigevolleyballerin soll es ein einmaliges Abenteuer sein.

„Für mich ist es ein Gang ins Ungewisse. Nach dem Ausfall der Hallen-Saison, die nach unserem Lehrgang zuletzt in Kienbaum abgeschlossen ist, freue ich mich sehr auf diese Möglichkeit“, sagte die dreimalige „Volleyballerin des Jahres“.

Lippmann, die zuletzt aus China zum SSC Schwerin gewechselt war, warnt vor zu hohen Erwartungen. „Es ist das erste Mal, dass ich im Sand stehe und im Moment jeden Tag neue Dinge dazulerne“, sagte sie.

Das Turnier der Top-Teams findet am 18. und 19. Juli statt. Die Beach-Mannschaften kämpfen unter anderem in Düsseldorf darum, sich ein Ticket für die deutschen Meisterschaften in Timmendorfer Strand Anfang September zu sichern.

© dpa-infocom, dpa:200714-99-784638/2

