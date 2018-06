Lottner verpasst Juniorinnen-Finale bei US Open

New York (dpa) - Nachwuchs-Tennisspielerin Antonia Lottner hat den Einzug in ihr erstes Grand-Slam-Endspiel verpasst. Die 16-Jährige aus Düsseldorf verlor das Halbfinale in der Juniorinnen-Konkurrenz gegen Samantha Crawford aus den USA mit 6:3, 1:6, 2:6.

Lottner war in New York an Nummer vier gesetzt. In diesem Jahr stand sie bei den French Open im Halbfinale und in Wimbledon im Viertelfinale. Lottner zählt zum Quartett des Porsche-Talentteams und wurde bei den US Open von Fed-Cup-Chefin Barbara Rittner betreut.