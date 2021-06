Löw: Lettland-Elf muss nicht gegen Frankreich beginnen

Für den Einzelhandel, Kulturhäuser, Kinos, Gastro und viele weitere Einrichtungen in Ulm gibt es ab Dienstag noch einmal deutliche Lockerungen. Das liegt daran, dass die Inzidenz des Stadtkreises so niedrig ist, dass sofort Öffnungsschritt 3 in Kraft treten kann. Laut neuer Corona-Verordnung des Landes wird die Öffnungsstufe 2 automatisch übersprungen, wenn der 7-Tage-Inzidenzwert seit fünf Tagen unter dem Wert von 50 pro 100 000 Einwohner liegt.

Das ist nun der Fall, das Gesundheitsamt hat dies am Montag offiziell festgestellt.