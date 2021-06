Löw-Assistent Sorg würde gerne unter Flick weitermachen

Marcus Sorg möchte auch unter dem neuen Bundestrainer Hansi Flick Assistenzcoach der deutschen Fußball-Nationalmannschaft bleiben.

Beide hätten schon in der Zeit, als Flick DFB-Sportdirektor war, „vertrauensvoll zusammengearbeitet“. Auch danach habe es „regen Kontakt“ zueinander gegeben. „Ich sehe da schon gute Möglichkeiten“, sagte Sorg in Seefeld zur Fortsetzung seiner Arbeit beim Nationalteam. „Natürlich haben wir schon gesprochen“, berichtete der 55 Jahre alte Co-Trainer. Flick (56) will aber erst nach dem Löw-Abschied nach der EM seinen Stab endgültig zusammenstellen.

© dpa-infocom, dpa:210601-99-822867/2

