Lobinger will wieder als Athletikcoach arbeiten

Die Rutenfestkommission sperrt das Traditionslokal Bärengarten vom Ravensburger Rutenfest aus. Hintergrund ist der eskalierte Streit zwischen der Kommission und dem Pächter des Lokals. Läuft es wie beabsichtigt, dann wird es den Bärengarten, seit Jahrzehnten so etwas wie das Herz des Festgetümmels, beim Rutenfest 2019 in der gewohnten Form nicht mehr geben.

Die Rechtslage ist kompliziert. Wer in Ravensburg am Rutenfest vom Festplatz redet, der denkt in erster Linie an den Rummel auf dem Scheffelplatz und dem Bechtergarten.