Liverpool schlägt Crystal Palace 4:3 - Arsenal gewinnt Derby

Der FC Liverpool hat in einem unterhaltsamen Sieben-Tore-Krimi seine Tabellenführung in der englischen Premier League gefestigt. Das Team von Trainer Jürgen Klopp erkämpfte sich nach einem Rückstand ein 4:3 (0:1) gegen Crystal Palace - und beendete die Partie in Unterzahl.

Der FC Arsenal schlug den FC Chelsea mit 2:0 (2:0). Manchester United feierte den sechsten Sieg im sechsten Ligaspiel unter Interimstrainer Ole Gunnar Solskjaer.

„Das ist eine große Erleichterung“, sagte Klopp beim Sender BBC. Die Gäste waren in Anfield zunächst durch Andros Townsend (34. Minute) in Führung gegangen. Nachdem Mohamed Salah (46.) und Roberto Firmino (53.) das Spiel gedreht hatten, glich James Tomkins (65.) aus. Dann traf erneut Salah (75.). „Er ist Weltklasse“, schwärmte Klopp. Zuvor hatte sich Torwart-Oldie Julián Maria Speroni, mit 39 Jahren der älteste Spieler der Liga, bei einem Ball von James Milner verschätzt.

Kurz vor dem Ende der regulären Spielzeit sah Milner nach einem Foul die Gelb-Rote Karte. In der turbulenten Nachspielzeit traf Sadio Mané (90.+3) für Liverpool, bevor der Ex-Schalker Max Meyer (90.+5) mit seinem Tor für Palace den Schlusspunkt setzte. Die Klopp-Elf hatte am Abend sieben Punkte Vorsprung auf Verfolger Manchester City. Der Meister spielt am Sonntag beim Tabellenletzten Huddersfield Town.

Arsenal gewann das London-Derby mühelos. Die Franzosen Alexandre Lacazette (14.) und Laurent Koscielny (39.) sorgten für den wichtigen Erfolg im Rennen um die Champions-League-Plätze. Dadurch verteidigten die Gunners den fünften Platz und rückten bis auf drei Punkte an den Vierten Chelsea heran. Mesut Özil kehrte bei Arsenal in den Kader zurück, aber Trainer Unai Emery ließ den Ex-Nationalspieler 90 Minuten auf der Bank.

Fußball-Rekordmeister Manchester United gewann mit 2:1 (2:0) gegen Brighton & Hove Albion. Paul Pogba (27.) per Foulelfmeter und Marcus Rashford (42.) sorgten dafür, dass Solskjaers Siegesserie weitergeht. „Ich kann mich nicht beschweren, oder?“, scherzte der Coach, der gern dauerhaft im Old Trafford arbeiten würde. „Es ist spitze, hier zu sein.“ Für Brighton traf der frühere Ingolstädter Pascal Groß (72.).

Matchbericht Liverpool v Crystal Palace

Matchbericht Man United v Brighton

Matchbericht Arsenal v Chelsea