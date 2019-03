Liverpool-Profi Shaqiri fehlt Schweizer Nationalelf

Der frühere Bundesliga-Profi Xherdan Shaqiri fehlt der Schweizer Nationalmannschaft in den ersten beiden Spielen der EM-Qualifikation.

Der Offensivspieler des FC Liverpool leidet nach Angaben des Schweizer Fußball-Verbandes „an einer schmerzhaften Entzündung in der Leistengegend“. Shaqiri ist nach dem Ex-Frankfurter Haris Seferovic der zweite prominente Ausfall bei den Schweizern, die am 23. März in Tiflis gegen Georgien und 26. März in Basel gegen Dänemark in die Qualifikation für die EM 2020 starten.

