Liverpool ohne Shaqiri nach Belgrad

Es ist 13 Uhr, beste Mittagszeit im Gasthof Rössle in Weingarten. Die Gaststube, die Platz für mehr als 100 Gäste bietet: menschenleer. „Die Leute haben mittags keine Zeit mehr, holen sich lieber im Supermarkt oder beim Metzger was Schnelles auf die Hand“, kommentiert Gerhard Flaitz den skeptischen Blick des Besuchers in die Räumlichkeiten des oberschwäbischen Traditionslokals.

So wie dem Rössle-Wirt geht es inzwischen vielen Wirtshäusern im Land.