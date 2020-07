Liverpool-Coach Klopp: Thiago „ein wirklich guter Spieler“

Trainer Jürgen Klopp hat sich auf eine Frage nach einem möglichen Wechsel von Bayern-Star Thiago zum FC Liverpool bedeckt gehalten.

„Er ist ein wirklich guter Spieler, den ich sehr mag, aber ich mag auch viele andere da draußen. Das ist alles, was ich über ihn zu sagen habe“, betonte Klopp nach dem 2:0-Sieg gegen Aston Villa.

Die spanische Zeitung „Sport“ hatte berichtet, dass die Reds an Mittelfeldspieler Thiago Alcantara interessiert sein sollen. Der 29 Jahre alte Spanier, der seit 2013 in München spielt soll sich demnach mit dem englischen Fußball-Meister und Klopp bereits einig sein.

„Mit Liverpool haben wir noch nie Kontakt gehabt. Wenn er das machen will, müssen wir uns damit beschäftigen“, hatte Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge in der „Bild“ erklärt und gesagt: „Doch es sieht so aus, dass er zum Ende seiner Karriere noch einmal etwas Neues machen möchte.“

Bayern-Trainer Hansi Flick hofft auf eine weitere Zusammenarbeit mit dem Mittelfeld-Strategen. Er kündigte an, sich „mit allem, was ich habe“ für einen Verbleib von David Alaba und Thiago einzusetzen. „Ich hoffe, dass wir diese beiden Qualitätsspieler halten können, auch wenn ich weiß, dass es bei Thiago nicht ganz so einfach ist“, sagte der Coach des Double-Siegers nach dem Erfolg im DFB-Pokalfinale.

