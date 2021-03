Littbarski zu Köln: „Mehr als Abstiegskampf ist nicht drin“

Von IPF- UND JAGST-ZEITUNG

Ab Donnerstag wird das öffentliche Leben im Ostalbkreis wieder eingeschränkt. Denn am Sonntag, 21. März, ist im Kreis am dritten Tag in Folge die Sieben-Tage-Inzidenz von 100 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner überschritten worden. Damit treten ab Donnerstag, 25. März, die in der aktuellen Corona-Verordnung des Landes festgelegten Maßnahmen in Kraft.

Im Einzelnen bedeutet dies, dass private Zusammenkünfte und Veranstaltungen nur erlaubt sind, wenn sich diese aus Angehörigen eines Haushalts und höchstens einer weiteren Person ...