Lisicki folgt Kerber ins Achtelfinale in Madrid

Madrid (dpa) - Sabine Lisicki hat beim Tennisturnier in Madrid das Achtelfinale erreicht. Die Berlinerin setzte sich am Dienstag in ihrem Zweitrunden-Match gegen die an Nummer 15 gesetzte Slowakin Dominika Cibulkova mit 7:6 (7:4) und 7:6 (7:3) durch.

Bereits am Vortag hatte Angelique Kerber bei der mit 4,033 Millionen Euro dotierten WTA-Veranstaltung die dritte Runde erreicht. Nächste Gegnerin von Lisicki könnte die an Nummer zwei gesetzte Russin Maria Scharapowa sein, die nach Lisicki zu ihrem Zweitrundenspiel gegen die Amerikanerin Christina McHale antreten musste.