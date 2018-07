Ligue 1: Toulouse verpasst Sprung an die Spitze

Paris (dpa) - Der FC Toulouse hat in der französischen Fußball-Meisterschaft den Sprung an die Spitze verpasst. Die „Lila-Weißen“ kamen zum Abschluss des siebten Spieltags daheim gegen den OSC Lille über ein 1:1 nicht hinaus.

Damit belegt das Team von Coach Alain Casanova mit 14 Punkten hinter Rekord-Meister AS Saint-Etienne (16) und Stade Rennes (15) den dritten Tabellenplatz. Vor 15 000 Zuschauern war Lille im Stadium Municipal in der 27. Minute durch Elfenbeinküste-Star Gervinho in Führung gegangen. Antoine Devaux glich in der 75. Minute aus. Casanova war dennoch unzufrieden: „Wir waren besser und hätten gewinnen müssen“, sagte er.

In einem weiteren Sonntagsspiel setzte sich Paris Saint-Germain beim RC Lens dank eines Eigentors von Yohan Démont (49.) und eines Treffers des Brasilianer Nene in der dritten Minuten der Nachspielzeit verdient mit 2:0 durch. Mit elf Zählern sind die Hauptstädter nun hinter Neuling FC Caen (12) Tabellenfünfter der Ligue 1 vor dem punktgleichen Meister Olympique Marseille, der am Samstag den FC Sochaux vor eigenem Publikum mit 2:1 bezwungen hatte. Am Samstag muss Marseille zum Topspiel nach Saint-Etienne.