Lienen entschuldigt sich nach Kritik bei Tedesco

Der ehemalige Bundesliga-Profi und heutige Technische Direktor des Fußball-Zweitligisten FC St. Pauli hatte bei einem Talk des TV-Senders Sky in Hamburg unter anderen den 32-jährigen Tedesco als Beispiel angeführt, dass immer schneller Nachwuchstrainer in kurzer Zeit in die Bundesliga aufsteigen. Außerdem hatte Lienen die defensive Schalker Spielweise als „Tod des Fußballs“ bezeichnet.

„Ich bin da weit über das Ziel hinaus geschossen und habe Domenico bereits meine Entschuldigung geschrieben, nachdem ich ihn telefonisch am Donnerstagabend nicht erreichen konnte“, erklärte der 64-Jährige auf der Webseite des FC St. Pauli. Er schätze Tedesco und entschuldige sich „für die Aussage in aller Form. Er hat sowohl auf Schalke als auch in Aue - und da haben wir es am eigenen Leib erfahren - im Profibereich herausragende Arbeit geleistet.“

Tedesco hatte in der vergangenen Saison gleich in seinem ersten Jahr in der Bundesliga die Schalker auf den zweiten Tabellenplatz und damit in die Champions League geführt. Vor seinem Engagement in Gelsenkirchen hatte er für ein halbes Jahr in der 2. Bundesliga den FC Erzgebirge Aue betreut und vor dem Abstieg gerettet. Zuvor hatte er jahrelang in den Nachwuchsabteilungen des VfB Stuttgart und bei der TSG 1899 Hoffenheim gearbeitet.

