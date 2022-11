Lieber Herr Flick, jetzt auch mutig bleiben

Hansi Flick hat mit seinem „Kader der Optionen“ Mut bewiesen. Niclas Füllkrug und Youssoufa Moukoko als Debütanten mit zur WM zu nehmen, erfordert trotz des vorangegangenen öffentlichen Drucks Stärke – genau wie einen Mario Götze aus dem Hut zu zaubern. Dass alte Zöpfe (Mats Hummels) endgültig abgeschnitten wurden, lässt zudem positives für in die Zukunft hoffen. Das sah in der Vergangenheit schon ganz anders aus. Also bislang alles richtig gemacht, Herr Bundestrainer.

Doch ist die Kadernominierung das eine, die Aufstellung die andere Seite der Medaille. Füllkrug (der mit dem Momentum) und Moukoko (der mit dem Besonderen) sollten dann auch ernsthafte Alternativen sein und nicht nur Opium fürs Fußballvolk. Ernsthaft zu bedenkende, passenden Optionen für die unterschiedlichsten Gegner und keine Spieler, die in Katar ausschließlich auf der Bank die herrliche Aussicht auf den Rasen genießt. Flick muss mit dem überaus variablen Kader nun auch umzugehen wissen und sich nicht scheuen, um den Sicherheit gebenden Bayern-Block herum Experimente zu wagen. Wenn Serge Gnabry, Leroy Sané oder auch Thomas Müller Ladehemmungen haben, muss Flick endgültig beweisen, dass er zu seinen Entscheidungen steht und nicht zaudern. Die Fans werden misslungene Experimente sicher leichter verzeihen als ausgelassene Gelegenheiten. Doch noch lieber hätten die Anhänger natürlich unverhoffte Heldengeschichten. Mit der Kadernominierung ist das erste Kapitel dafür zumindest schon geschrieben.