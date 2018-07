Lichtblicke durch DBB-Team nach Nowitzki-Schock

Die Titelseite des DBB-Journals für diesen Sommer ziert noch ein großes Foto von Dirk Nowitzki, auf dem Parkett müssen die deutschen Basketballer jedoch ohne ihren Superstar auskommen.

Dass Nowitzkis EM-Absage gleichwohl nicht das Ende des Basketballs hierzulande bedeutet, dokumentierten die Korbjäger in Braunschweig beim ersten von zwei Testspielen gegen Serbien. Mit 74:53 (36:27) setzte sich das völlig neu formierte Team von Bundestrainer Dirk Bauermann durch und darf zudem auf unerwartete Unterstützung hoffen. Die fehlende Erfahrung seiner Jungspunde will der Nationalcoach mit einer spektakulären Rückholaktion kompensieren: Ex-Kapitän Patrick Femerling steht vor seinem Comeback.

„Wenn man meint, dass ich dem Team helfen kann, wäre ich sofort bereit“, sagte Femerling. Bauermann würde sich über ein Mitwirken des 209-fachen Nationalspielers, der nach den Olympischen Spielen in Peking 2008 seine Länderspiel-Karriere beendet hatte, freuen. „Nach der Absage von Dirk würde uns Patrick mit seiner Erfahrung sehr gut tun„, sagte der Krefelder.

Der Bundestrainer hatte nach dem überraschenden Aus für Nowitzki, der damit dem Wunsch seines Club-Besitzers Mark Cuban gefolgt war, erst einmal schlucken müssen. „Natürlich war das ein Tiefschlag, doch Tiefschläge gehören zum Sport dazu. Wir müssen die neue Aufgabe annehmen“, sagte Bauermann, der in der Nacht zum Freitag vom Fehlen seines Superstars erfahren hatte. „Ich hatte am Ende kein gutes Gefühl mehr. Sachen, die sich lange hinziehen, gehen meistens schief“, sagte der 51-Jährige.

Am 14. August informierte er in einer Teamsitzung die Mannschaft, die das Fehlen ihres Superstars erstaunlich gut wegsteckte. „Natürlich ist es sehr schade, doch wir wussten, dass der Moment irgendwann kommt. Jetzt müssen wir noch enger zusammenrücken“, sagte der Ex- Frankfurter Konrad Wysocki.

Gegen Serbien zeigte die junge deutsche Auswahl, in der der Braunschweiger Heiko Schaffartzik mit 13 Punkten bester Werfer war und Robin Benzing (Ulm), Tibor Pleiß (Köln) und Elias Harris (Speyer) ihr Debüt gaben, vielversprechende Ansätze. „Das war gut fürs Selbstvertrauen. Wir dürfen den Sieg aber nicht überbewerten“, sagte Bauermann. Pluspunkte für die EM-Nominierung sammelte vor allem der 20 Jahre alte Benzing (8 Zähler).

Doch auch wenn das erste Spiel ohne Nowitzki gewonnen wurde, haben sich die deutschen Aussichten für die Europameisterschaft in Polen (7. bis 20. September) durch das Fehlen des Würzburgers deutlich verschlechtert. Platz sechs, der die Qualifikation für die WM 2010 in der Türkei und die EM 2011 in Litauen bedeuten würde, dürfte nur schwer zu erreichen sein. Bauermann hofft auf Femerling. „Mit seiner körperlichen Präsenz unter dem Korb würde er uns auch bei den Schiedsrichtern Respekt verschaffen.“ Und gleichzeitig ein perfektes Motiv für die nächste Ausgabe des DBB-Journals abliefern.