Liane Lippert bleibt langfristig bei Sunweb

Liane Lippert aus Friedrichshafen fährt auch in den kommenden vier Jahren für das Team Sunweb. Wie die deutsch-niederländische Mannschaft am Mittwoch in einer Pressemitteilung bekanntgab, verlängerte die 20-Jährige ihren Vertrag bis 2022. Auch die Niederländerin Floortje Mackaij bleibt Sunweb treu.

Liane Lippert hat ein sehr erfolgreiches Jahr hinter sich. Die Friedrichshafenerin wurde Deutsche Meisterin – und darf daher in der kommenden Saison im Meistertrikot mit der schwarz-rot-goldenen Flagge an den Start gehen. „Dass ich bis 2022 verlängern konnte, zeigt, dass das Team Vertrauen in mich hat“, wird Lippert auf der Homepage der Mannschaft zitiert. „Sie kennen meine Stärken und wissen auch, wo ich mich noch verbessern kann.“ In der vergangenen Saison gewann Lippert auch die Belgien-Rundfahrt und zeigte sich auch bei weiteren Rennen ganz vorne. „Wir glauben, dass ihr maximales Potenzial noch nicht einmal in Sicht ist“, sagt Sunweb-Trainer Hans Timmermans. Lippert sei einer der kommenden Stars in der Radszene der Frauen.

Auf dem Weg an die Weltspitze

Seit 2017 fährt Lippert für das Team Sunweb. Der größte bisherige Erfolg war der deutsche Meistertitel im Straßenrennen. „Ich bin noch eine junge Fahrerin und ich möchte mich weiterentwickeln, um eine der besten Fahrerinnen der Welt zu werden“, sagt Lippert. „Ich glaube, hier bei Sunweb ist für mich der beste Platz, um das zu schaffen.“ Auf die weiteren Jahre im Trikot von Sunweb freue sie sich sehr.

Floortje Mackaij fährt schon länger für das deutsch-niederländische Team. In der vergangenen Saison gewann die 23-Jährige zwei Etappen bei der Tour de Feminin, einem Etappenrennen in Tschechien, stürzte am Ende der Saison allerdings schwer im Training. 2017 wurde Mackaij mit Sunweb Weltmeisterin im Mannschaftszeitfahren. „Jedes Jahr macht Floortje einen Schritt nach vorne“, lobt Timmermans. „Sie hat eine große Zukunft vor sich.“