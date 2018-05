Liane Lippert als aktivste Fahrerin ausgezeichnet

Die Kalifornien-Rundfahrt ist Geschichte. Für die Radsportlerin aus Friedrichshafen (startet für Sunweb), Liane Lippert, fing sie schlecht an und hörte gut auf. So fällt auch die Bilanz über ihren Auftritt in den drei World Tour Rennen aus. Von 14 Frauen-Profiteams wurden schließlich 77 Fahrerinnen für das Gesamtklassement gewertet. Lipperts erreichter Mittelfeldplatz entsprach zwar nicht den Prognosen im Vorfeld, gleichwohl stand sie bei der Gesamtsiegerehrung im Trikot der aktivsten Fahrerin auf dem Podium.

Der Beginn war in der Tat schlecht. Aufgrund einer Erkältung Lipperts, änderte sich die Teamtaktik. Die 20-Jährige wurde in der ersten Etappe nur für Nachführaufgaben eingesetzt. Das zweite Rennen war für die Kletterinnen ausgelegt - die Königsdisziplin von Lippert. Ihrer Gesundheit geschuldet, wurde sie von ihrem Team von Helferaufgaben entbunden, Vorgabe war lediglich, innerhalb der Wertung anzukommen. Eine gute Entscheidung, wie sich in der Schlussetappe zeigen sollte.

Eine sichtlich erholte Lippert stand am Start des Kriteriums, rund um das Kapitol von Sacramento. Alle Teams sollten hier noch einmal für das Gesamtklassement arbeiten. So auch Sunweb, dass hier einen bisher nicht erreichten Podiumsplatz erreichen wollte. Mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von über 43 Kilometer pro Stunde wurde die schnelle, flache Strecke in der kalifornischen Hauptstadt durchfahren. Eine glänzend aufgestellte Lipert brachte sich aktiv und aggressiv in die unabdingbare Teamarbeit ein. Ob es galt Konter oder Attacken zu fahren, sie war jederzeit präsent.

Das Team Sunweb hatte sich in der finalen Runde in Position gebracht. Lippert fuhr gut, optimale Wechsel brachten die Sprinterin Coryn Rivera in Position. Dann folgte der „Waschmaschineneffekt“, wie es Lippert später nannte. Ein, zwei Fahrerinnen verloren in der letzten Kurve die Linie, was die Teamformationen durcheinander wirbelte. Die Endsprinterinnen reagierten sofort mit einem frühen Schlussantritt. Am Ende war es für Sunweb nur Platz vier. Dann gab es doch Grund zur Freude. Liane Lippert wurde als aktivste Fahrerin von der Jury einstimmig gewählt. Am 28. Mai steht Lippert im Startaufgebot von Sunweb für die einwöchige internationale Lotto Thüringen Ladies Tour.