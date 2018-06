Leverkusens Hernández für die Copa América nominiert

Mexiko-Stadt (dpa) - Der Stürmer Javier „Chicharito“ Hernández von Bayer Leverkusen wird bei der Copa América Centenario für die mexikanische Nationalmannschaft spielen. Das bestätigte der Generalsekretär des mexikanischen Fußballverbandes, Guillermo Cantú, der Deutschen Presse-Agentur.

„Er spielt exzellent in der Bundesliga“, sagte Cantú. „Das freut uns sehr. Gute Spieler helfen dabei, dass die Nationalmannschaft nach Höherem streben kann.“ „Chicharito“ spielt bei Bayer Leverkusen derzeit eine der besten Saisons seiner Karriere.

In den kommenden Tagen will der mexikanische Nationaltrainer Juan Carlos Osorio den Kader für die Copa América Centenario bekannt geben. Bei dem Turnier in den USA treten anlässlich des 100-jährigen Bestehens des südamerikanischen Fußballverbands vom 3. bis zum 26. Juni zehn südamerikanische Teams und sechs Mannschaften aus Nord- und Mittelamerika gegeneinander an.

Mexikanischer Fußballverband