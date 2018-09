Leverkusen will gegen Mainz ersten Sieg in der Liga

Nach dem Comeback-Sieg in der Europa League will Bayer Leverkusen nun auch in der Fußball-Bundesliga den ersten Saison-Erfolg feiern.

Bayer-Coach Heiko Herrlich fordert von seinen Spielern im Punkt-Spiel am Sonntag gegen Mainz 05 (15.30 Uhr) eine Leistung wie beim internationalen Auftakt am Donnerstag, als der Werksclub nach einem 0:2-Rückstand noch mit 3:2 bei Ludogorez Rasgrad gewann. „Wichtig ist, dass wir das gleiche Gesicht am Sonntag nochmal zeigen und nachlegen“, sagte der ehemalige Profi.

Leverkusen startete mit drei Niederlagen in die Saison. „Das ist ein völlig anderer Wettbewerb“, sagte Lars Bender. „Und in der Bundesliga ist die Situation bedenklich.“ Bayer setzt gegen Mainz auch auf Youngster Kai Havertz, der in Rasgrad zweimal traf. „Die Tore waren nur das I-Tüpfelchen“, sagte Herrlich, der Havertz schon vor dessen Nationalmannschafts-Nominierung als „das größte Talent, das ich seit Toni Kroos gesehen habe“ bezeichnete. Fraglich für das Spiel sind die Bender-Zwillinge Lars (Wadenprobleme) und Sven (Nackenprobleme).

Ungleich besser lief es bisher bei Gegner Mainz, der mit sieben Punkten in die Saison startete und noch ungeschlagen ist. Trainer Sandro Schwarz kann wieder auf die zuletzt verletzten Stefan Bell und Jean-Philippe Gbamin zurückgreifen.

