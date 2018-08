Leverkusen trennt sich 1:1 von Basaksehir FF

Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen hat sich in einem weiteren Vorbereitungsspiel auf die neue Saison mit 1:1 (0:0) vom türkischen Erstligisten Basaksehir FF getrennt.

Dominik Kohr (63. Minute) brachte die Mannschaft von Trainer Heiko Herrlich in der Partie im Rahmen des Trainingslagers in Zell am See per Kopf in Führung. Edin Visca (74.) erzielte den Ausgleich für die Türken. Nach der Kieferoperation von Torhüter Lukas Hradecky, der zum Pflichtspielstart fehlen wird, hüteten Neuzugang Thorsten Kirschbaum und Ramazan Özcan jeweils 45 Minuten das Bayer-Tor.

Bayer-Termine in der Vorbereitung