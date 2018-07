Leverkusen startet ins Trainingslager

Für Bayer Leverkusen hat die intensive Phase der Vorbereitung auf die neue Saison in der Fußball-Bundesliga begonnen. Am Nachmittag trat das Team von Heiko Herrlich die Reise zum Trainingslager in Zell am See an.

„Wir können noch nicht bei hundert Prozent sein. Um dahinzukommen, arbeiten wir jetzt im Trainingslager weiter gut und intensiv, damit wir langsam wieder in den normalen Rhythmus kommen“, sagte der Bayer-Coach.

Nach bisher vier siegreichen Testspielen ohne Gegentor stehen in Österreich zwei weitere Partien an. Am 2. August kommt es in Zell am See zum Duell mit Istanbul Basaksehir FK. Kurz vor der Rückreise nach Deutschland trifft die Werkself am 5. August in Grödig auf Al-Wahda Mekka.

Mit an Bord des Flugzeugs Richtung Salzburg war auch Nationalspieler Julian Brandt, dessen Sonderurlaub nach dem WM-Einsatz in Russland am Wochenende zu Ende ging. Darüber hinaus gehörte auch Karim Bellarabi zum insgesamt 28 Spieler umfassenden Reisetross. Der Offenspieler war nach seinem Kreislaufkollaps, den er nach seiner Auswechslung im Testspiel gegen den Wuppertaler SV erlitten hatte, beim 2:0 am Samstag gegen den niederländischen Erstliga-Aufsteiger Fortuna Sittard geschont worden. Er soll erst langsam wieder an die Belastung herangeführt geführt werden.

Beim Sieg gegen Sittard gab Neuzugang Paulinho sein Debüt. „Er hat es in der kurzen Zeit, in der er auf dem Platz stand, sehr gut gemacht. Er hat gezeigt, warum wir ihn geholt haben - er war sehr beweglich, sehr torgefährlich und hat gut mitgearbeitet“, lobte Herrlich den in der zweiten Halbzeit eingewechselten Brasilianer.

