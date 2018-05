Leutkircher steigt mit Innsbruck in erste Liga auf

Daniele Gabriele hat in seiner erfolgreichen Fußballkarriere die nächste Stufe erklommen. Mit dem FC Wacker Innsbruck wurde der 23-jährige Leutkircher jüngst Meister in der zweiten Österreichischen Liga und schaffte damit den Aufstieg. Am kommenden Freitag gibt es rund um das letzte Saisonspiel gegen den FAC Wien die Meisterschale inklusive großer Feier – dann geht der Blick endgültig in Richtung erste Liga.

„Es war eine tolle Saison“, sagt Gabriele, wenn er an die zurückliegenden Monate denkt. Fünf Tore und zehn Vorlagen steuerte der Mittelfeldspieler zur sehr guten Saison der Innsbrucker bei. Dabei war er zwar sehr optimistisch, als er im Sommer 2017 seinen ersten Profivertrag in Innsbruck unterschrieb. Doch dort musste er sich erst einmal an eine neue Aufgabe gewöhnen. Eigentlich spielt Gabriele in der Sturmspitze, gerne auch mal direkt dahinter. Im Innsbrucker 4-1-4-1-System jedoch wurde ihm eine der beiden 8er-Positionen zugeteilt. Er musste auf dem Feld etwas nach hinten rücken. Die Umstellung klappte gut, dazu kam, dass Gabriele die ganze Saison über verletzungsfrei blieb. „So habe ich mir das vorgestellt“, sagt er zufrieden und lacht. Er weiß: Ihm ist einer der wichtigsten Schritte in seiner Karriere gelungen.

Vom FC Memmingen ins Freiburger Fußballinternat

FC Leutkirch, FC Memmingen, SC Freiburg, VfB Stuttgart, FC Wacker Innsbruck – so lauten die bisherigen Stationen in Daniele Gabrieles Karriere. In der Jugend verließ er seinen Heimatverein, um in Memmingen auf einer größeren Bühne auf sich aufmerksam zu machen. Es folgte 2009 der Schritt ins Fußballinternat des SC Freiburg, dort feierte Gabriele unter anderem den Gewinn des DFB-Pokals mit der A-Jugend – sein Trainer war damals der heutige Proficoach Christian Streich. Mit dem SC Freiburg II spielte er in der Regionalliga und wurde Torschützenkönig. Um weiterzukommen, weil ihm der Weg in Freiburgs damals zweitklassige erste Mannschaft verwehrt blieb, wechselte Gabriele nach sechs Jahren in Freiburg zu Drittligist VfB Stuttgart II, mit dem er aber sogleich abstieg und sich wieder in der Regionalliga wiederfand. Ein Jahr lang versuchte er es noch in der Landeshauptstadt, stellte sein Können neben Mitspielern wie Ex-Nationalspieler Cacau unter Beweis.

Zur Saison 2017/18 unterschrieb Gabriele bei FC Wacker Innsbruck und ging in die zweite österreichische Liga. „Hier kann ich mich bei den Profis beweisen und alles dafür geben, damit wir unsere Ziele im kommenden Jahr erreichen“, sagte Gabriele damals. Das wichtigste Ziel hat er mit Wacker tatsächlich erreicht. Durch den Aufstieg kann Gabriele in der kommenden Saison erstmals erstklassig spielen. Sein Einjahresvertrag aus dem Sommer 2017 beinhaltete eine Option im Falle des Aufstiegs, die den 23-Jährigen nun mit einem Kontrakt für weitere zwei Jahre ausstattet.

Damit hat Daniele Gabriele schon jetzt Planungssicherheit. Nun kann er die Meisterfeier am Freitag im eigenen Stadion genießen, sich danach in den Urlaub verabschieden – und nach drei Wochen Pause zum Trainingsauftakt wieder voll angreifen – es warten schließlich künftig Gegner wie Red Bull Salzburg und Rapid Wien auf ihn.