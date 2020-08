Letzter Schliff für PSG-Duell: Nagelsmann bereit für Tuchel

Von Schwäbische Zeitung

Das Regierungspräsidium Tübingen lässt die schadhafte Fahrbahndecke der L 286 zwischen Ostrach und Altshausen diesen Sommer erneuern. Das teilt es in einer Pressemeldung mit. Für die Durchführung der Arbeiten ist eine Vollsperrung der L286 notwendig. Zur Verbesserung der Verkehrsführung infolge der erforderlichen Umleitung wird die Baumaßnahme in zwei Bauabschnitten ausgeführt. Der erste Bauabschnitt erstreckt sich vom Ortsausgang Altshausen bis zur Abzweigung der K8036 in Richtung Hüttenreute am Ortseingang von Hosskirch.