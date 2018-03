Leroy Sané: Seltenes Talent auf dem Prüfstand

Schon beim FC Schalke 04 stach er heraus, der Wuschelkopf mit dem berühmten Nachnamen. Doch nicht etwa wegen dieser Attribute. Leroy Sané zeigte in Serie das, was man als Fußballfan in Erinnerung behält – Tempodribblings, Eins-Gegen-Eins-Duelle, Finten. Aktionen, die die Jüngeren auf dem Bolzplatz kopieren wollen und meist kläglich scheitern, Kunststückchen, bei denen manch Meckerrentner sich die Hände reibt und seinem Sitznachbarn ein Lächeln schenkt. LeRoy Sané gehört zu jener Art Fußballspieler, die mit einer Aktion ein Spiel entscheiden können. Nicht umsonst lockte ihn Pep Guardiola zu Manchester City auf die Insel. Und auch in der Nationalmannschaft will Jochim Löw auf diese Qualitäten nicht verzichten, auch wenn es Leroy Sané bis zum Länderspiel gegen Brasilien (bei Redaktionsschluss dieser Ausgabe nicht beendet) noch nicht zum unumstrittenen Stammspieler geschafft hat beim Weltmeister.

Denn es gibt da auch noch den anderen Sané, den etwas lustlosen Profi. Früher hätte man ihn ein schlampiges Genie genannt. „Er braucht manchmal einen Tritt in den Allerwertesten“, sagte Ilkay Gündogan vor Tagen. Der muss es wissen, kickt er doch mit Sané zusammen bei City. 2015 debütierte der heute 22 Jahre alte Flügelstürmer Sané im Deutschland-Trikot. Zehn Länderspiele, kein Tor, ein Kurzeinsatz bei der Europameisterschaft 2016 in Frankreich stehen in seiner Vita. Bei der WM in Russland sollen es mehr werden für den Edeltechniker. „Na klar ist es mein Ziel zu zeigen, dass ich den Druck aushalten kann und auf diesem Niveau spielen kann“, sagt er selbst: „Es ist mein Ziel, der Mannschaft zu helfen und zu spielen.“ Im Verein Sané, für den die Citicens im Sommer 2016 etwas mehr als 50 Millionen Euro an den FC Schalke zahlten, der Durchbruch gelungen. Sané spielt – angeleitet von Trainer Pep Guardiola – viel und überwiegend gut. In 25 Ligaspielen traf er diese saison achtmal und bereitete elf Treffer vor.

Löw hät viel von ihm

„Pep hat mir persönlich sehr viel geholfen im Spielerischen, im Taktischen. Er hat mich sehr verbessert“, sagte Sané. Und weiter: „Speziell diese Saison habe ich einen sehr großen Sprung gemacht, im Passspiel, im Positionsspiel, wie ich mich in den Räumen zu bewegen habe.“ Spieler mit seinen Fähigkeiten sind auch im DFB-Team rar gesät, die Chance für ihn ist also zweifelsohne vorhanden.

Löw hält viel von Sané. Das „enorme Potenzial“ sprach der Coach schon an, als er den Youngster im November 2015 zum A-Team holte. „Es war die absolut richtige Entscheidung von Leroy, zu Manchester City zu gehen“, sagte Löw nun. Auch er sieht, dass sich ein Reifeprozess zeigt. „Ich erhoffe mir, dass er diese Dinge einbringt, dass er ins Eins gegen Eins und in den Rücken des Gegners geht, für den Gegner unberechenbar ist“, sagte der Bundestrainer.

Ein vergleichbar hohes Tempo wie Sané bringt im aktuellen DFB-Team nur noch Mittelstürmer Timo Werner mit. Aber der 22 Jahre alte Leipziger hat Sané im DFB-Team ebenso überholt wie Joshua Kimmich. Werner und Kimmich haben auch vom Confed Cup 2017 profitiert, für den Sané wegen einer Nasenoperation absagte. Löw ärgerte das. „Die Schnelligkeit, die er auch mit Ball hat, sucht seinesgleichen“, sagte Gündogan über Sané. Er übernimmt gerne die Rolle des Mentors. „Mit Pep und mir als Mitspieler hat er die richtigen Personen an seiner Seite“, sagte Gündogan. Sané sei lernwillig, auch wenn seine Körpersprache dem nicht immer entspräche. „Es war so ein bisschen Leroys Schwachstelle, dass er bei einfachen Ballannahmen, einfachen Pässen über vier, fünf Meter die Konzentration verliert“, schilderte Gündogan. Das sei aber passé. Vielleicht gerade zum richtigen Zeitpunkt – für Sané und auch die Nationalmmanschaft.