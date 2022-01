Leon Goretzka fehlt Bayern wohl noch länger

Mit einem Comeback von Fußball-Nationalspieler Leon Goretzka ist nach Informationen der „Bild“ auch nach der internationalen Länderspielpause nicht zu rechen.

Es sei ausgeschlossen, berichtete die Boulevard-Zeitung in ihrer Online-Ausgabe. Goretzka werde wohl noch einige Wochen ausfallen.

Der 26-Jährige absolvierte seinen bis dato letzten Einsatz für den deutschen Rekordmeister am 4. Dezember beim 3:2-Sieg auswärts gegen Borussia Dortmund. Er hat seit längerem Probleme mit der Patellasehne.

Am Donnerstag sei Goretzka in Laufschuhen knapp 20 Minuten um die Plätze an der Säbener Straße gejoggt, berichtete bild.de. Er habe mit Trainer Julian Nagelsmann abgeklatscht und den Kollegen zugejubelt, die Sprintübungen absolvierten und ihm applaudierten. Mit dem Ball habe Goretzka nicht trainiert.

© dpa-infocom, dpa:220127-99-878034/2