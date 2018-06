Leno will wohl seinen Vertrag in Leverkusen verlängern

Torhüter Bernd Leno wird angeblich auch in der kommenden Saison für Bayer Leverkusen spielen.

Wie der „Express“ berichtet, will der 24 Jahre alte Nationalkeeper keinen Gebrauch von seiner Ausstiegsklausel zu machen. Leno hätte den Bundesligisten bereits in diesem Sommer für die festgeschriebene Ablösesumme von 18 Millionen Euro verlassen können. Die Erklärungsfrist läuft am Samstag ab.

Der Zeitung zufolge hat Bayer-Sportchef Rudi Völler dem Torhüter ein Angebot unterbreitet, den bis 2018 datierten Vertrag bis 2020 zu verlängern. Damit verbunden wäre eine kräftige Aufstockung von Lenos Gehalt.