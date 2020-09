Leno lobt Neuer: „Mit Abstand der beste Torwart der Welt“

Nationaltorwart Bernd Leno hat seinen Kollegen Manuel Neuer vor den Länderspielen der deutschen Nationalmannschaft gegen Spanien in Stuttgart am Donnerstag und am Sonntag in der Schweiz gelobt.

„Das muss ich fairerweise sagen: Manu war, ist und bleibt mit Abstand der beste Torwart der Welt, das ist einfach so“, sagte Leno im Interview mit der „Stuttgarter Zeitung“ und den „Stuttgarter Nachrichten“ über die Nummer eins im deutschen Tor.

Neuer ist nach dem dem Gewinn der Champions League mit Bayern München noch im Urlaub und damit genau wie der verletzte Marc-André ter Stegen nicht im Aufgebot von Bundestrainer Joachim Löw. „Manu hat einfach etwas Besonderes. Seine großen Erfolge geben ihm Recht. Er hat in den großen Spielen immer gezeigt, dass er da ist. Da kann es keine andere Meinung geben“, sagte Leno, der beim FC Arsenal im Tor steht.

Im Nations-League-Auftaktspiel gegen Spanien am Donnerstag in Stuttgart kommt allerdings Kevin Trapp von Eintracht Frankfurt zum Einsatz und erhält somit den Vorzug vor Leno. Leno sei zuletzt einige Zeit verletzt gewesen, während Trapp im August schon wieder in der Europa League Spielpraxis sammeln konnte, erklärte Bundestrainer Joachim Löw seine Entscheidung.

