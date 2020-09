Leno im DFB-Tor gegen die Schweiz - Sané nicht verletzt

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft bestreitet das zweite Spiel in der Nations League am Sonntag (20.45 Uhr/ZDF) in Basel gegen die Schweiz mit Bernd Leno im Tor.

Der 28-Jährige vom FC Arsenal erhält den Vorzug vor Kevin Trapp (Eintracht Frankfurt), der am Donnerstag beim 1:1 gegen Spanien gespielt hatte. „Das haben wir so besprochen“, sagte Bundestrainer Joachim Löw, dem bis auf den abgereisten Kai Havertz alle Spieler zur Verfügung stehen. „Laut den Ärzten sind alle Spieler einsatzbereit“, sagte Löw am Samstag.

Dazu zählt auch Leroy Sané, der am Donnerstag nach gut einer Stunde ausgewechselt worden war. „Er hat keine muskulären Verletzungen davongetragen“, sagte Löw über den Neuzugang des FC Bayern, dem nach langwieriger Knieverletzung noch Spielpraxis fehlt. „Dass die Kräfte nicht über 90 Minuten reichen, war klar“, sagte Löw.

Das Spanien-Spiel habe „natürlich auch Spuren hinterlassen“, sagte der Bundestrainer. „Die Spieler haben schon gespürt, dass sie das erste Mal seit längerer Zeit gegen einen Gegner auf diesem Niveau gespielt haben. (...) Mal sehen, wer sich so erholt, dass man davon ausgehen kann, dass er im Vollbesitz seiner Kräfte ist.“

