Leipzigs Werner: Keine Gedanken an Wechsel

Timo Werner vom Bundesligisten RB Leipzig will sich bei der Fußball-WM ganz auf die Mission Titelverteidigung konzentrieren.

„Ich beschäftige mich nicht mit irgendwelchen Wechselgedanken. Bei der WM geht es für mich nicht darum, für Barcelona, Madrid, Liverpool oder wen auch immer vorzuspielen, sondern ich will da Weltmeister werden“, sagte der 22 Jahre alte Stürmer in einem Interview mit dem Sportmagazin „SOCRATES“ und betonte zugleich: „Und danach möchte ich wieder mit RB Leipzig angreifen.“

Er fühle sich in Leipzig einfach sehr wohl. „Zudem habe ich hier ja auch noch zwei Jahre Vertrag. Aber man weiß im Fußball trotzdem nie, was in Zukunft passiert“, meinte der gebürtige Schwabe und erinnerte an die Titelkämpfe vor vier Jahren. „Ein James Rodríguez ist 2014 sicherlich auch nicht zur WM gefahren und hat im Vorfeld gesagt: 'Okay, wenn ich jetzt gut spiele, spiele ich danach bei Real Madrid.‘ Aber so ist es gekommen.“

So richtig verarbeitet hat Werner seinen steilen Aufstieg immer noch nicht. Obwohl ihm bewusst war, „dass ich ein gewisses Talent besitze. Wenn mir jemand vor zwei Jahren gesagt hätte, dass ich sehr bald Nationalspieler werde, hätte ich gesagt: 'Komm, du atmest schnell in die Tüte und dann ist alles wieder gut.‘“ Auch die Umstände nach seiner Schwalbe 2016 im Spiel gegen Schalke haben ihm am Ende nur stärker gemacht. Er habe sich „nie verkrochen. Jeder hat ja so eine innere Stimme. Meine sagt mir, dass ich wirklich gut mit der Situation umgegangen bin.“

Daten und Fakten zu RB Leipzig auf bundesliga.de

Informationen auf RB-Homepage

RB Leipzig bei Twitter

RB Leipzig bei Facebook

RB Leipzig bei Instagram

Neuigkeiten auf RB-Homepage

Sportmagazin