Leipzigs Mittelfeldspieler Adams verpasst Saisonstart

RB Leipzig muss zum Saisonauftakt auf Tyler Adams verzichten. Das berichtet das Fachmagazin „Kicker“.

Der 20 Jahre alte Mittelfeldspieler konnte wegen einer Adduktorenverletzung in der Saisonvorbereitung nur eingeschränkt trainieren. Die Fortschritte in der Reha seien kleiner als gedacht. Deshalb sei mit einem Einsatz Adams in der ersten DFB-Pokalrunde am 11. August beim VfL Osnabrück und eine Woche später zum Bundesligastart bei Neuling Union Berlin nicht zu rechnen, meldet das Fachblatt.

