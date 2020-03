Leipzig-Ordner weisen Japaner aus dem Stadion

Aufregung am Montag kurz vor 14 Uhr in der Ravensburger Innenstadt: Die Alarmsysteme in der gerade erst generalsanierten Marienplatzgarage schlagen an.

Im zweiten Geschoss brennt ein Auto, bestätigt Einsatzleiter und Feuerwehrkommandant Claus Erb der „Schwäbischen Zeitung“ vor Ort.

Minuten später hat die Feuerwehr, die mit einem Großaufgebot ausgerückt ist, alle Parkkunden sicher nach draußen geleitet und den Brand bereits gelöscht.