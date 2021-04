Leipzig in Bremen ohne Kluivert - Klostermann fraglich

Klimaaktivisten haben am Donnerstagmorgen mehrere Bäume in Mennisweiler und Roßberg besetzt und dabei die Arbeit in den Kiesgruben behindert. Die Aktion hat einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst.

Laut ersten Informationen am Einsatzort haben Klimaaktivisten gegen 8.30 Uhr mindestens drei Bäume besetzt. Einer davon steht neben der Zufahrt zum Kieswerk Wiedenmann in Mennisweiler. Mit einem Seil versperrten die Demonstranten die Zufahrt zur Kiesgrube und befestigten dieses als tragendes Element ihres provisorischen Baumsitzes.