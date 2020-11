Leipzig-Boss Mintzlaff: „Weitere Unterbrechung fatal“

Drei Zentimeter jährlich steigen die Meeresspiegel auf der Erde im Durchschnitt an. Das haben Messungen von Satelliten aus dem All seit 1992 ergeben. Die wichtige Frage ist, verläuft der Anstieg immer noch linear oder doch exponentiell? Unter anderem diese Frage wollen Wissenschaftler in den nächsten Jahren auf der Basis von noch präziseren Daten klären. Die soll der neue Erdbeobachtungssatellit „Sentinel 6 Michael Freilich“ liefern, der am Samstag von der amerikanischen Air-Force-Base Vandenberg in Kalifornien mit einer Falcon-9-Rakete ins ...