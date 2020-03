Leichtathletik-WM um ein Jahr verschoben

Nachdem der neue Olympia-Termin steht, wird die für den August 2021 in Eugene/USA geplante Leichtathletik-WM ins Jahr 2022 verschoben.

„Jeder muss flexibel und kompromissbereit sein, und zu diesem Zweck arbeiten wir jetzt mit den Organisatoren der Leichtathletik-Weltmeisterschaften in Oregon an neuen Terminen im Jahr 2022“, teilte der Leichtathletik-Weltverband am Montag mit. Die Titelkämpfe im US-Bundesstaat Oregon sollten ursprünglich vom 6. bis 15. August 2021 stattfinden.

Die Verschiebung der Olympischen Spiele in Tokio um fast genau ein Jahr begrüßte der Leichtathletik-Weltverband. „Dies gibt unseren Athleten die Zeit, die sie brauchen, um wieder in Training und Wettkampf zu gehen“, teilte World Athletics mit. Die für dieses Jahr abgesagten Tokio-Spiele sollen nun vom 23. August bis zum 8. August 2021 veranstaltet werden. Ursprünglich sollte Olympia in diesem Jahr am 24. Juli eröffnet werden und am 9. August enden.

Mitteilung World Athletics