Leicester ein paar Wochen ohne Stürmer Vardy

Der 14-Jährige, der am Mittwoch gegen 15 Uhr eine Tankstelle in Wilhelmsdorf ausgeraubt haben soll, ist in Haft.

Das haben Staatsanwaltschaft und Polizeipräsidium Ravensburg am Freitagnachmittag in einer gemeinsamen Pressemitteilung bekanntgegeben.

Der 14-Jährige wird dringend verdächtigt, am Mittwoch die Tankstelle überfallen zu haben. Bei dem Raubüberfall fiel auch ein Schuss, nach bisherigen Erkenntnissen aus einer Schreckschusspistole.