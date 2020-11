Leclerc kann sich Schumacher als Teamkollegen vorstellen

Spätestens abends um zehn, in Mitteleuropa vier Uhr am frühen Mittwochmorgen, steht fest, dass es ein Wahlkrimi wird. Ein „nail-biter“, wie Amerikaner sagen, eine Zitterpartie, bei der man vor lauter Spannung an den Fingernägeln kaut.

Klar scheint auch: Umfragen, die Joe Biden einen klaren Vorsprung bescheinigten, auch in den meisten der wahlentscheidenden Swing States, haben die Realität einmal mehr nicht akkurat abgebildet, wie schon 2016, als die Demoskopen Hillary Clinton deutlich vorn sahen.