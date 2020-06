LeBron James gründet Wahlrechtsinitiative für Afroamerikaner

Basketballstar LeBron James (35) gründet einem Medienbericht zufolge gemeinsam mit anderen schwarzen Prominenten eine Initiative zum Schutz des Wahlrechts von Afroamerikanern.

Die Organisation mit dem Namen „More Than a Vote“ (Mehr als eine Wahl) soll diese dazu bewegen, bei der im November anstehenden Präsidentschaftswahl ihre Stimme abzugeben und sich nicht davon abhalten oder beeinflussen zu lassen.

„Wir haben das Gefühl, dass wir derzeit etwas Gehör und Aufmerksamkeit bekommen, und jetzt ist es für uns an der Zeit, endlich etwas zu bewirken“, zitierte die „New York Times“ den Profi der Los Angeles Lakers. Der Tod des Afroamerikaners George Floyd nach einem brutalen Polizeieinsatz hatte landesweite Proteste gegen Rassismus und Polizeigewalt ausgelöst.

„Wir werden dir den Hintergrund dazu erklären, wie man abstimmt und was die andere Seite versucht, um dich vom Wählen abzuhalten“, sagte James. Die Gruppe soll als gemeinnützige Organisation arbeiten und will sich daher nicht für einen bestimmten Kandidaten einsetzen. James setzt sich seit langem für die Rechte von Afroamerikanern ein und hat auch in den sozialen Medien die Proteste nach Floyds Tod unterstützt.

