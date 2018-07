Lebedew neuer Volleyball-Trainer des SCC Berlin

Berlin (dpa) - Mark Lebedew ist neuer Trainer des Volleyball-Bundesligisten SCC Berlin. Der 43-jährige Australier hatte in der vorigen Saison den in die Insolvenz gegangenen VC Franken Bamberg betreut.

Zuvor arbeitete er bei Clubmannschaften in Belgien, Italien und Polen. Lebedew tritt beim SCC die Nachfolge von Andrej Urnaut an, der nach nur einem Jahr entlassen worden war. Unter Urnaut hatte die Mannschaft nach sehr wechselhaftem Saisonverlauf nur den dritten Platz in der Bundesliga belegt.