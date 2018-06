Leapai will Weltmeister Klitschko k.o. schlagen

Schwerin (dpa) - Herausforderer Alex Leapai hat sich vor dem Kampf gegen Boxweltmeister Wladimir Klitschko selbstbewußt gegeben.

„In Deutschland ist es nicht leicht, zu gewinnen, erst recht nicht gegen diesen Mann. Aber ich gehe dort hin, um ihn k.o. zu schlagen“, kündigte der Schwergewichtler im Trainingslager in seiner australischen Heimat an. Leapai will am kommenden Montag nach Deutschland fliegen, wo er am 26. April in Oberhausen gegen den 38 Jahre alte Schwergewichts-Champion der WBO, WBA und IBF boxt.

Für den aktuell weltbesten Schwergewichtsboxer aus der Ukraine, der seit zehn Jahren nicht mehr verloren hat, ist dies bereits der 25. WM-Kampf. Sein drei Jahre jüngerer Rivale hat noch nie um eine WM gekämpft. Alex Leapai ist 1,83 Meter groß und damit 15 Zentimeter kleiner als Titelverteidiger Klitschko. In seinem Startbuch stehen 37 Kämpfe, von denen er 30 gewann. Leapai wird in der unabhängigen Weltrangliste lediglich auf Rang 27 geführt.

