Lazio verliert Römer Duell vor EL-Spiel in Frankfurt

Lazio Rom hat das Stadtduell gegen AS Rom verloren und die Generalprobe für die Partie in der Europa League bei Eintracht Frankfurt verpatzt.

Im Römer Olympiastadion unterlag Lazio mit 1:3 (0:1). Lorenzo Pellegrini (45. Minute), Aleksandar Kolarov (71.) und Federico Fazio (86.) trafen für AS Rom. Ciro Immobile (67.) gelang der zwischenzeitliche Ausgleich für Lazio. In der Serie A liegt Lazio damit als Vierter nur noch einen Platz und einen Zähler vor dem Lokalrivalen. Am Donnerstag gastieren die Römer in Frankfurt. Wie die Eintracht haben sie ihr erstes Spiel in der Gruppe H der Europa League gewonnen.