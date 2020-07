Lazio Rom patzt im Titelrennen erneut

Die Chancen von Lazio Rom im Titelkampf der italienischen Serie A schwinden nach der dritten Niederlage in Serie weiter. Der Hauptstadtclub unterlag zu Hause trotz 1:0-Führung mit 1:2 (1:0) gegen Sassuolo Calcio.

Tabellenführer Juventus Turin hat damit die Möglichkeit, seinen Vorsprung am Abend auf zehn Punkte zu vergrößern. Juve empfängt am 32. Spieltag der italienischen Fußball-Meisterschaft den Dritten Atalanta Bergamo. Luis Alberto brachte Lazio zunächst etwas glücklich in Führung (33. Minute), ehe Giacomo Raspadori (52.) und Francesco Caputo in der Nachspielzeit (90.+1) die Partie noch drehten.

Die Römer um den Serie-A-Toptorjäger und früheren Dortmunder Ciro Immobile holten nach der Pause wegen der Coronavirus-Pandemie aus sechs Partien nur sechs Punkte. Die Mannschaft von Trainer Simone Inzaghi ist seit Ende Juni sieglos. Der Rückstand auf Rekordmeister Juventus Turin war seit Wiederaufnahme des Spielbetriebs von einem auf zuletzt sieben Zähler gewachsen.

