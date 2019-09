Laver Cup der Tennisprofis 2020 in Boston

Von Deutsche Presse-Agentur

Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) hat verpflichtende Maßnahmen für den Klimaschutz gefordert und das Paket der Bundesregierung als unzureichend kritisiert. Er bezog sich am Wochenende beim Landesparteitag in Sindelfingen (Landkreis Böblingen) insbesondere auf die vorgesehene Bepreisung von klimaschädlichem CO2. Sie gehe nicht weit genug. Die Südwest-Grünen selbst beschlossen nach intensiver Debatte einen Antrag, in dem sie in den Städten eine Halbierung der Fahrzeuge bis zum Jahr 2030 fordern.